Dünya

Rusya, yeni uzay teleskobunu fırlattı: Kara delikleri ve nötron yıldızlarını gözlemleyecek

14 Temmuz 2019

Rusya, gökteki x ışınlarının haritasını çıkarması için görevlendirilen uzay teleskobu Spektr-RG’yi uzaya gönderdi.

Rus uzay ajansı Roscosmos, uzay teleskobu Spektr-RG’yi taşıyan bir Poroton-M roketinin Baykonur üssünden fırlatıldığını gösteren bir video yayınladı.

2.7 ton ağırlığında olan uzay teleskobunun haziran sonunda fırlatılması planlanıyordu fakat pillerdeki sorun operasyonun ertelenmesine neden olmuştu.

Bir gözlemevi görevi görecek Spektr-RG, Rusya’nın ocak ayında kontrolünü kaybettiği Spektr-R’nin yerini alacak.

2011’de fırlatılan Spektr-R’nin görevi, kara delikleri, nötron yıldızlarını ve manyetik alanları gözlemlemekti.

Roscosmos yetkililerine göre yerine geçecek Spektr-RG’nin görevleri de buna benzeyecek. Spektr-RG ayrıca gökteki x ışınlarının yüksek çözünürlüklü bir haritasını çıkartacak.

 

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