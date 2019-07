Rusya, yeni uzay teleskobunu fırlattı: Kara delikleri ve nötron yıldızlarını gözlemleyecek

2.7 ton ağırlığında olan uzay teleskobunun haziran sonunda fırlatılması planlanıyordu fakat pillerdeki sorun operasyonun ertelenmesine neden olmuştu.

Bir gözlemevi görevi görecek Spektr-RG, Rusya’nın ocak ayında kontrolünü kaybettiği Spektr-R’nin yerini alacak.

The #SpektrRG all-sky survey will be a major step forward for X-ray astronomy, which celebrated its 55th anniversary a few years ago.

📗 Details of the new mission: https://t.co/eR3zJCVNPq (in English) pic.twitter.com/h347O4QJp4

