ABD’li şarkıcı Miley Cyrus, ‘Dünya’nın iyiliği’ için çocuk sahibi olmayacak

Oyuncu Liam Hemsworth ile Aralık 2018’de evlenen ve şarkılarıyla olduğu kadar cinsel kimlikle ilgili açıklamalarıyla da gündeme gelen ABD’li şarkıcı Miley Cyrus, biz gezegen olarak Dünya’ya daha iyi muamele edilmediği sürece çocuk sahibi olmayacağını açıkladı.İklim değişikliğinin çocuk sahibi olma konusunda duruşunu değiştirdiğini söyleyen Cyrus, “Bu dünyaya bu durumla başa çıkmak zorunda kalacak bir kişi daha getirmeyeceğim” dedi.

Elle dergisine konuşan Cyrus, ‘dişi’ olduğunu söylediği doğa ve insanların çevreye verdiği zararlardan bahsetti: “Eğer kızgınsa ona bulaşmayın. Kadınların da şu anda bu durumda olduğunu düşünüyorum. Dünya öfkeli.”

“Kadınlara yaptığımız şeyin aynısını Dünya’ya yapıyoruz” diyen Cyrus, “Sürekli alıyoruz ve üretmeye devam etmesini bekliyoruz. Dünya artık bitkin. Üretemiyor. Elimizde b….n bir gezegen kalacak, bunu çocuğuma miras bırakmayı reddediyorum. Çocuğumun suların içinde hala balıkların olduğu bir dünyada yaşayacağına inanana kadar bu dünyaya bu durumla başa çıkmak zorunda kalacak bir kişi daha getirmeyeceğim.”

Y kuşağının da çocuk sahibi olmak konusunda böyle düşündüğüne inanan Cyrus, “Dünya’nın bununla başa çıkamayacağını biliyoruz” ifadesini kullandı.

Kadınlara ‘gezegenin nüfusunu artırmaları’ için büyük baskı yapıldığını ve çocuk sahibi olmama kararının genelde tepkiyle karşılandığını hatırlatan Cyrus, “ ‘Çocuk istemiyorum’ dediğinizde sizin için üzülüyorlar. Sevme duygusundan yoksun kalpsiz birer s….kmüşsünüz gibi davranıyorlar” diye devam etti.