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Hidrokarbon danışmanlığı yapan Ellinas ODTÜ KKK’da sempozyumda konuşacak

1 Kasım 2019

Fileleftheros, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nün Aselsan finansörlüğünde 11 Kasım’da düzenleyeceği enerji konulu sempozyuma, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin enerji programının yetkililerinden, ancak son dönemde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin hidrokarbonlar konusundaki işbirliklerini ve kararlarını eleştiren Charles Ellinas’ın da katılacağına dikkat çekti.

Sempozyumun finansörlüğünü  “Türk Silahlı Kuvvetleri için ileri teknoloji sistemlerinin üreticisi olarak tanınan” Aselsan’ın üstlendiğine dikkat çeken gazete haberi; “Kıbrıs Cumhuriyeti Danışmanlığından İşgal Bölgelerinde Konuşmacılığa… Charles Ellinas Omorfo’daki (Güzeylurt) ‘Üniversite’ Etkinliğinde Konuşacak” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Yabancı ülkelerden şirket temsilcileri, akademisyenler, siyasiler ve teknokratların davet edildiği sempozyuma Charles Ellinas’ın da katılacak olmasının “sansasyon yarattığını”  vurgulayan gazete, Ellinas’ın Rum Hidrokarbon Şirketi”nin eski başkanı ve “E-C Natural Hydrocarbons Company” CEO’su olduğunu kaydetti.

Sempozyumda Başbakan Ersin Tatar’ın da selamlama konuşması yapacağını belirten gazete, Ellinas’ın sempozyumda “Hidrokarbon Çıkarma, Üretim ve Değerlendirme” konulu konuşma yapacağına işaret etti.

 



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