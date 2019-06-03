Her telden çaldı, söyledi

GECE ŞARKILARLA UZADI:

Ünlü Türkü ustası Soner Olgun, Girne’deki sahnesinde efsane şarkılarla konuklarına duygu dolu bir nostalji gecesi yaşattı

Türkiye’nin ünlü sanatçı Soner Olgun, Girne’de ki eğlence mekânı Letafet Lounge Bar’da sevenlerinin karşısındaydı.

Soner Olgun, neredeyse her cumartesi gecesi olduğu gibi bu hafta da efsane şarkılarıyla konuklarına duygu dolu bir gece yaşattı.

Olgun, Reşid Behbudov tarafından 1949 yılında şarkı haline getirilen “Nazende Sevgilim” ile başladığı programı boyunca Aşık Mahzuni Şerif, Ahmet Kaya, Cem Karaca, Barış Manço, Zülfü Livaneli, Erkin Koray ve Tanju Okan gibi Türk Müziği’ne damgasını vurmuş sanatçıların unutulmaz eserlerini seslendirdi.

Güçlü sesi ve yorumuyla olduğu kadar sazıyla da konuklarına doyumsuz anlar yaşatan Olgun, yaklaşık iki saat sahnede kaldı.