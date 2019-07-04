Hentbolun Rüya Takımı: UKÜ Kadın Hentbol Takımı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Kadın Hentbol Takımı 2018-19 sezonuna rüya takım olarak damgasını vurdu.

UKÜ Kadın Hentbol takımının başarılarla dolu geçen 2018-19 sezonunda; U 15 şampiyonu, U 17 Şampiyonu, U 19 Şampiyonu, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Kupası Büyük Kadınlar Şampiyonu, Derviş Mişon Kupası Büyük Kadınlar Şampiyonu, Hentbol Süperlig Kadınlar İkinciliği, Üniversiteler Kadın Şampiyonluğu, Süperlig Kadınlar En Centilmen Takım ödüllerinin sahibi oldu.

KKTC Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen maçlarda üstün başarı gösteren UKÜ’lü sporcularda ise En İyi Performans Gösteren Oyuncu Petek Koç ve Nazlı Varan, U 17 En İyi Pivot Nazlı Varan, U 17 En İyi Orta Oyun Kurucu Petek Koç, U 19 En İyi Sol Kanat Sinem Kılıç, U 19 En İyi Sağ Kanat Gülem Atay, U 19 En İyi Orta Oyun Kurucu Petek Koç, U 19 En İyi Sol Oyun Kurucu Sonuç Koç, Süper Lig En İyi Pivot Ajda Mutlu ile Süper Lig En İyi Sağ Kanat Sevilay Seçmen oldu.

UKÜ Spor İşleri Müdürlüğü Spor Müdür Vekili Tarkan Kayaş, UKÜ Kadın Hentbol takımının rakiplerine geçit vermemelerinin tek sırrının azim ve çalışmak olduğunu ifade ederek, başarı gelince motive olduklarını kaydetti. Kayaş, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi olarak spora verdikleri öneme dikkat çekerek, UKÜ Kadın Hentbol takımının sporcularını başarılarından dolayı tebrik etti.