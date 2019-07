Yunanistan, Küçük Çuha Adası’na yerleşecek gönüllülere aylık 500 euro vaat ediyor

View this post on Instagram

Kythera, Antikythera: Medieval charm 💙 On these islands the traveller has many options: the Medieval Castle, old churches lighthouses and vistas of infinite charm. The beaches of Kapsali, Kamponada, Palaeopoli, Melidoni, Chalkos and Firi Ammos are accessible by car, bike or on foot. . Also, worth seeing is the castle of Paleochora, ravaged by the pirate Barbarossa. . Hire a speed boat to Antikythera and swim at the beaches of Xiropotamos and Kamarilla. . . . . . #kythera #antikythera #islands #islandsofgreece #athensattica #visitattica #visitgreece #greece #beautifuldestinations #traveller #travelgram #wanderlust #landscape #islandlife #islandvibes #island #mytinyatlas #mynextholiday #mypixeldiary #postcardplaces #dronephotography #drone #traveladdict #passionpassport . (📸: @giorgostravasaros 👏)