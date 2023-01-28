Hentbolda KTSYD turnuvası start aldı

Hentbolda 3 Şubat Cuma günü sona erecek olan KTSYD turnuvası bugün oynanan 3 karşılaşma ile başladı. Kadınlarda 2, erkeklerde ise 1 karşılaşmanın oynandığı KTSYD kupasında DİGEM ve Miracle Esentepe kadınlarda, Yükseliş ise erkeklerde adını yarı finale yazdırdı.

DİGEM ve Miracle Esentepe rahat kazandı

Kadınlar mücadelesinde günün ilk karşılaşmasında Atatürk Spor Salonu’nda Ozanköy ile DİGEM takımları karşı karşıya geldi. İlk devresini rakibi Ozanköy karşısında 22-11 önde kapatan DİGEM, karşılaşmadan da 39-26 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı. Kadınlar mücadelesinde ikinci karşılaşmasında ise Miracle Esentepe ile Yükseliş takımları karşılaştı. Oyunun genelinde üstünlüğünü elinde tutan Miracle Esentepe maçın ilk devresini rakibi Yükseliş karşısında 20-7 önde kapatırken, etkili oyununu ikinci yarıda da devam ettirerek sahadan 43-13 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

Yükseliş yarı finalde

KTSYD kupası erkekler mücadelesinde ise MGA ile Yükseliş takımları karşı karşıya geldi. Oyunun genelinde iyi olan taraf Yükseliş olurken, ilk devreyi rakibi MGA karşısında 21-13 önde kapatan Yükseliş, maçı da 36 – 22 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.