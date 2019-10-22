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Hentbolda genç milliler nefes kesti

22 Ekim 2019

Hentbolda 18 yaş altı milli takımlara yönelik düzenlenen ve ülkemiz U18 erkek milli takımı ile birlikte Türkiye, Kosova ve Özbekistan U18 erkek milli takımlarının yer aldığı Cumhuriyet Kupası başladı

KKTC Hentbol Federasyonu tarafından ülkemizde ilk kez gerçekleştirilen 18 yaş altı erkekler milli takım düzeyindeki Cumhuriyet Kupası dün akşam başladı.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan’ın da katıldığı Hentbol Cumhuriyet Kupası açılışında KKTC ile TC U18 erkek milli takımları karşı karşıya geldi. Gecenin kapanış maçı ise Özbekistan ile Kosova arasında oynandı.

 

Atatürk Spor Salonu’ndaki KKTC-TC U18 erkekler mücadelesinin ilk devresinde başa baş oyun izlenirken, fizik üstünlüğü bulunan Türkiye U18 millileri ikinci devrede hakimiyeti eline geçirdi ve mücadeleyi kazandı.

İlk devresi 12-9 Türkiye U18 erkeklerinin üstünlüğünde biten mücadeleyi Türkiye 26-19 kazanırken U18 erkek milli takımımızda Ergin Aday 4 sayı ile oynadı ve en skorer oyuncu oldu. Türkiye U18 millilerde ise 5’er sayı ile oynayan Alperen Gönenç ve Hakan Kocakara en skorer isimlerdi.

 

Gecenin ikinci maçında ise Kosova ile Özbekistan U18’leri karşı karşıya geldi. Baştan sonra kıyasıya çekişmeye sahne olan maçın ilk devresi 13-19 Özbekistan üstünlüğünde bitti. İkinci devrede Kosova oyunda dengeyi sağlasa da üstünlüğü başaramadı ve Özbekistan 35-33 galip geldi.

 

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