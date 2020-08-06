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Hentbolcular Harun Bostan’a ağladı

6 Ağustos 2020
Harun Bostan, KKTC Hentbol Federasyonu, anma töreni, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi,

KKTC Hentbol Federasyonunda kayıtlı lisanslı sporcu bulunan ve geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Harun Bostan için ülkemizde bir anma töreni düzenlendi. 

Harun Bostan, KKTC Hentbol Federasyonu, anma töreni, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi,

Kayseri’de serinlemek için girdiği gölde boğularak hayatını kaybeden Harun, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde hentbol oynuyordu. 20 yaşındaki genç hentbolcunun hayatını kaybetmesi hentbol camiası başta olmak üzere UKÜ ailesini de yasa boğdu. 

Harun Bostan, KKTC Hentbol Federasyonu, anma töreni, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi,

Harun Bostan için Hentbol Federasyonu önünde düzenlenen törene hemen tüm kulüp sporcuları ve idarecileri katıldı. Özellikle UKÜ kadın ve erkek takımından sporcuların gözyaşlarını tutamadığı törende Harun’un fotoğrafı önünde bir konuşma yapıldı ve anısına saygı duruşunda bulunularak çiçekler konuldu.

Harun Bostan, KKTC Hentbol Federasyonu, anma töreni, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi,

Harun Bostan anısına yapılan saygı konuşmalarında zor anlar yaşayan hentbol camiası hep birlikte alkışlarla Harun’un yasını tuttu.

Harun Bostan, KKTC Hentbol Federasyonu, anma töreni, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi,


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