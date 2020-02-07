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Hentbol U18ler gollü başladı

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol 18 yaş altı kızlar liginde ilk maçlar oynandı

7 Şubat 2020

KKTC Hentbol Federasyonu U18 Liglerini başlattı. Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde düzenlenen Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U18 kız ve erkekler ligine ilk maçlar oynandı.

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U18 kızlar liginde UKÜ, YDÜ, Şahlanspor ve DİGEM takımları ilk karşılaşmalarını tamamlarken, ilk hafta sonunda UKÜ kızları 1 puan farkla liderlik koltuğunda yer aldı.

Hentbol U18 kızlar liginin ilk karşılaşması eşitlikle bitti. Girne’de Şahlanspor ile Yakın Doğu U18 kızları arasındaki karşılaşma 18-18 sona erdi. Lige 1’er puan alarak başlayan iki takımın maçının ardından dün ise CIU Arena’da sezonun ikinci maçı oynandı. UKÜ ile DİGEM kızları arasındaki mücadeleyi 36-20 kazanan UKÜ kızları ilk haftanın lideri oldu.

U18 Kızlar Ligi’ndeki ikinci maçlar 13 Şubat gecesi oynanacak. Program şöyle:

CIU Arena

Saat 18.00: UKÜ-Şahlanspor

Saat 19.30: DİGEM-YDÜ



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