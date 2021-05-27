Hentbol kadınlarda 3 takım eşit puanda

Hentbolda Kadınlar Süper Lig maçlarına önceki akşam devam edildi

Hentbol Federasyonu Kadınlar Süper Ligi’nde Salı akşamı 2 maç oynandı. Atatürk Spor Salonu’ndaki mücadelelerde kazanan takımlar Levent ve UKÜ oldu.

Ligde 3 takım 4’er puanla zirveyi paylaşmakta. Şahlan ve Ozanköy takımları ise oynadıkları 2 maçta puan almayı başaramadılar.

AÇILIŞ MAÇINDA LEVENT ÜSTÜNLÜĞÜ

Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde gecenin açılış maçında Levent ile Şahlanspor karşı karşıya geldi. İlk devresi 17-13 Levent üstünlüğünde biten mücadelenin ikinci devresinde Şahlan kadınlarının mücadelesi kazanmaya yetmedi. İkinci devresi 15-14 Levent üstünlüğünde sona eren maçı Levent kadınları 32-27 kazandı ve ligde zirvenin ortağı oldu.

Maçta en çok sayı atan oyuncu Levent’ten 13 sayı ile Sonuç Koç olurken, Şahlan’ın en skorer ismi ise 8 sayı ile oynayan Yaren Doğan oldu.

DİGEM İLK YENİLGİYİ YAŞADI

Süper Lig’in iki favori takımlarının karşılaşması baştan sonra çekişmeli geçti. UKÜ ile DİGEM kadınlarının karşı karşıya geldiği gecenin ikinci maçında, ilk devre 12-12 eşitlikle sona erdi. İkinci devrede 4 sayılık farkla skor üstünlüğünü sağlamayı başaran UKÜ, mücadeleyi 26-22 galip bitirdi ve DİGEM kadınlarına ilk yenilgisini yaşattı.

UKÜ’den Aysel Şimşek 10 sayı ile maçın en skorer isim olurken, DİGEM’den en çok sayı atan oyuncu 9 sayı ile Aysu Manecioğlu oldu.

Kadınlar Süper Lig Puan Durumu

TAKIMLAR O G B M AG YG AV PTS

1.DİGEM 3 2 0 1 97 86 11 4

2.LEVENT 3 2 0 1 91 84 7 4

3.UKÜ 2 2 0 0 89 47 42 4

4.ŞAHLAN 2 0 0 2 59 71 -12 0

5.OZANKÖY 2 0 0 2 46 94 -48 0