Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından 13 Aralık 2019 tarihinde satışına başlanan hemen kazan kazandırmaya devam ediyor.

2 TL’ye satılan Kazı Kazan ‘Hemen Kazan’ şans oyunu üçüncü büyük ikramiyesini bugün kazandırdı. Mağusa bölgesi sakinlerinden Ahmet Doğan isimli vatandaşımıza çıkan 100 Bin TL’lik büyük ikramiye bugün daireden teslim alındı. Hemen Kazan bileti, Mağusa bayilerimizden Aydın Solak tarafından satıldı. İkramiye teslimi sırasında konuşan Piyangolar Birimi Osman Yıldızev, kazanana sağlıklı günlerde kullanması tememnisinde bulanarak tebrik etti.

300 Bin TL’lik çekiliş 18 Eylül’de