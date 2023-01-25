Helin’in cinayet zanlısı Sefer Buğra Altundağ Güney’de yakalandı.

Polis, İskele’de işlenen 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’un cinayetinin zanlısı olarak aranan Sefer Buğra Altındağ’ın, Güney Kıbrıs’ta Rum Polisi tarafından yakalandığını ve zanlının KKTC’ye iadesi için girişim yapıldığını açıkladı.

Polis Basını Subaylığı, cinayet zanlısı Sefer Buğra Altundağ’ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bölgesinde tespit edilerek Rum Polisi tarafından yakaladığı bilgisi alındığını duyurdu.

Polis açıklamasında, zanlının KKTC makamlarına iadesi için gerekli girişimlerde bulunulduğu kaydedildi.

Gazimağusa’da sakin 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur, bu sabah 07.30 sıralarında, İskele Long Beach bölgesinde, bir inşaat alanında ölü olarak bulunmuştu. Adli tıp uzmanı doktor tarafından olay yerinde ceset üzerinde yapılan dış muayenede, genç kızın başına küt bir cisimle vurulmak suretiyle öldürülmüş olabileceğini değerlendirmişti.

Polis daha sonra cinayetin zanlısı olarak Sefer Buğra Altındağ’ın arandığını açıklamış ve fotoğraflarını da basına dağıtmıştı.