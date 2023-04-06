Head & Shoulders Cup heyecanı başladı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Nisan 6, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Head & Shoulders Cup heyecanı başladı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Head & Shoulders Cup heyecanı başladı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) ile Girne Belediyesi Tenis Kulübü tarafından düzenlenen Head & Shoulders Cup 8-9-10-12-14-16 yaş ve 13+ Büyükler kategorileri ile GBTK kortlarında gerçekleşiyor.

 


Günün maçları ve alınan sonuçlar şu şekilde:

 

12 YAŞ TEK KIZLAR – 1. RAUND

GÜLAY MEYRA AVCI – SAHRA SEVGİ SOFU                                            6/1 6/1

NEHİR GÜRSES – BEREN BAŞARAN                                                          6/3 6/4

ZARİF DAYI – MEDİNA AKHMETOVA                                                       6/2 6/0

HATİCE KIRÇAY – GÖKÇE KARAMAHMUTOĞLU                                   2/6 2/6

 

12 YAŞ TEK ERKEKLER – 1. RAUND

EMRE ALEKS KURAL – SARP SOLYALI                                                      1/6 6/4 6/1

YAŞAR HÜSEYİN CAHİTOĞLU – ERDAL ARABACIOĞLU                       0/6 4/6

JAYDEN DENIZ SEZGİNER – SAİD ZEKİ AVCI                                           0/6 1/6

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Tags:Head & Shoulders Cup
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