Head & Shoulders Cup heyecanı başladı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) ile Girne Belediyesi Tenis Kulübü tarafından düzenlenen Head & Shoulders Cup 8-9-10-12-14-16 yaş ve 13+ Büyükler kategorileri ile GBTK kortlarında gerçekleşiyor.

Günün maçları ve alınan sonuçlar şu şekilde:

12 YAŞ TEK KIZLAR – 1. RAUND

GÜLAY MEYRA AVCI – SAHRA SEVGİ SOFU 6/1 6/1

NEHİR GÜRSES – BEREN BAŞARAN 6/3 6/4

ZARİF DAYI – MEDİNA AKHMETOVA 6/2 6/0

HATİCE KIRÇAY – GÖKÇE KARAMAHMUTOĞLU 2/6 2/6

12 YAŞ TEK ERKEKLER – 1. RAUND

EMRE ALEKS KURAL – SARP SOLYALI 1/6 6/4 6/1

YAŞAR HÜSEYİN CAHİTOĞLU – ERDAL ARABACIOĞLU 0/6 4/6

JAYDEN DENIZ SEZGİNER – SAİD ZEKİ AVCI 0/6 1/6