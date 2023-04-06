Futbolda Disiplin Kurulu kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 5 Nisan tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.
KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle:
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
Sampson Agoha (Çetinkaya) 1 Maç
Rifat Kanıöz (China Bazaar Gençlik Gücü)1 Maç
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
Ali Öztürk (Cihangir)
Mustafa Kemal Atlar (Doğan Türk Birliği)
Nurettin Gecekuşu (Cihangir)
İbrahim Çıdamlı (Mesarya)
Şenol Şöför (Mağusa Türk Gücü)
Yılmaz Şipal (Lefke)
Amadou Samb (Göçmenköy)
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