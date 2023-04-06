Futbolda Disiplin Kurulu kararları açıklandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Nisan 6, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Futbolda Disiplin Kurulu kararları açıklandı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Futbolda Disiplin Kurulu kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 5 Nisan tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

 


KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle:

 

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

 

Sampson Agoha (Çetinkaya) 1 Maç

Rifat Kanıöz (China Bazaar Gençlik Gücü)1 Maç

 

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

 

Ali Öztürk (Cihangir)

Mustafa Kemal Atlar (Doğan Türk Birliği)

Nurettin Gecekuşu (Cihangir)

İbrahim Çıdamlı (Mesarya)

Şenol Şöför (Mağusa Türk Gücü)

Yılmaz Şipal (Lefke)

Amadou Samb (Göçmenköy)

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Tags:Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu
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