HAZIRLANIN: STERLİN 20 TL OLACAK

Aşağıdaki yazı 23 Mayıs 2018 tarihinde Havadis gazetesinde yayınlandı.

O tarihte, yani 2 yıl önce 1 Sterlin 6 Türk Lirası olmuştu.

Şimdi 1 Sterlin 10 Türk Lirası olmak üzere.

Türkiye böyle giderse hazırlanın 1 Sterlin 20 Türk Lirası olacak.

Ve biz felaketlerin en büyüğünü yaşayacağız…

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23 Mayıs 2018 tarihinde yayınlanan yazım;

1 Sterlin 6 Türk Lirası olduğunda sosyal medyadan birisi;

“Yakında 7 lirayı da göreceksiniz” diye yazmıştı.

Sosyal medya ahalisi çok içerlemiş ve büyük tepki göstermişti bu duruma.

Sterlin 7 lira olmadı.

Son iki günde 25 kuruş artarak 6.25’i gördü.

Bu hızla giderse hafta sonuna kalmaz 7’yi görürüz.

Peki yıl sonu ne olacak?

15 mi yoksa 20 mi?

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Valla itiraf edeyim ben de şüpheye düşer gibi oldum.

Türk Lirası’ndaki bu hızlı eriyişin sebeplerinden birisi Türkiye’deki seçimler olabilir mi?

“Erdoğan’a komplo yapılıyor” şeklindeki feryatları “seçim propagandası” olarak düşünebiliriz.

Ama dövizdeki bu hızla artış normal değildir.

Her ne kadar ekonomik parametreler olumlu rakamlara denk düşmüyorsa da “Türkiye ekonomisi yakında batacak” türünden söylemleri de ters propagandanın bir ürünü sayıyorum.

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Türkiye tarihi bir eşikte duruyor.

Yönetim şeklini baştan sona değiştirecek kararları aldı.

Referanduma sundu ve evet oyu çıktı.

Cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimi yeni sistemin kimin tarafından yönetileceğini belirleyecek.

Fakat bu noktada ciddi bir sorun vardır.

Erdoğan seçilirse yeni sistem devreye girecek.

Zaten bu sistemin mimarı da odur.

Muhalefetten biri seçilirse sil baştan yapılacak.

Muhalefet adayları parlamenter sisteme geri döneceklerini söylüyorlar.

Türkiye halkının referandumdaki onayına rağmen bunu yapmalar mümkün müdür?

Mümkün olabilir.

Ama çok zor.

Bu zorluk Türkiye’yi yönetsel olarak kaotik bir ortama sürükleyebilir mi?

Muhtemeldir.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta İngiltere’yi ziyaret etmişti.

Türkiye medyasına çok yansımadı, ben de BBC’de haberi gördüm.

Erdoğan 12 büyük şirketin genel müdürleri (ceo) ile özel bir toplantıda biraraya geldi.

Bu 12 şirketin toplam cirosu 220 milyar dolara denk düşüyor.

Toplantının maksadı büyük şirketleri Türkiye’de yatırım yapmaya teşvik etmekti.

Toplantı sonrası BBC şirket yöneticilerine mikrofon uzattı.

Bir tanesinin söylediği çok manidardı;

“Erdoğan’ın Güneydoğu’da sürdürdüğü savaşı anlıyoruz. Erdoğan’ın Suriye’de sürdürdüğü savaşı da anlıyoruz. Ama Erdoğan’ın kendi ekonomisi ile savaşmasına bir anlam veremedik…”

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Sizce, yıl sonuna kadar 1 Sterlin 20 Türk Lirası olur mu?

Şimdiden hazırlık yapmaya başlamanızda fayda vardır.

Erdoğan yeniden seçilse de seçilmese de…