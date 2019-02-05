Kıbrıs

Hayvancılara bugüne kadar 19 bin ton yemlik arpa verildi

5 Şubat 2019
Arpada rekolte tam bir hüsran. Rekolte bu yıl 10 bin ton. Ülkenin 2018-2019 dönemi arpa ihtiyacı ise 15 bin tonu tohumluk olmak üzere toplam 115 bin ton

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) tarafından “Küçükbaş Hayvan Yetiştiricilerinin Desteklenmesi” amacıyla başlatılan Küçükbaş Hayvan Besleyicilerine Hibe Yemlik Arpa Verilmesi Projesi kapsamında üreticiye bugüne kadar 19 bin ton yemlik arpa verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, proje, 12 Şubat Salı günü mesai bitiminde sona erecek.
Bu nedenle hak sahibi olup da bugüne kadar hak ettikleri miktarların tamamını ve/veya bir kısmını almamış küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin mağduriyet yaşamamaları için 12 Şubat mesai bitimine kadar hak etikleri miktarları almaları gerekiyor.

12 Şubat’tan sonraki hibe taleplerine olumlu yanıt verilmeyecek.

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