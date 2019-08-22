Türkiye

Hayırseverin veresiye defterini kapadığı marketin müşterileri: Keşke daha çok borç yapsaydık

22 Ağustos 2019

Adı bilinmeyen hayırsever, bir marketin 6 bin 500 TL’lik veresiye borcunu ödedi.

Antalya’da, bir hayırsever, marketin veresiye defterini 6 bin 500 TL’ye satın aldı. Borcunu ödemeye gelenlerden bazıları büyük sevinç yaşarken, bazıları ise “Keşke biraz daha alışveriş yapmış olsaydık” dedi.

Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahallesi’nde, adını vermek istemeyen hayırsever, marketin veresiye defterini satın aldı. 6 bin 500 TL’lik borcu ödeyen hayırseverin, market sahibinden tek isteği borçların ödendiğine dair markete bir afiş asması oldu. Sabah borçlarını ödemek için markete gelenlerden bazıları defterinin satın alındığını öğrenince büyük şaşkınlık yaşarken, bazıları da büyük sevinç yaşadı.

Daha fazla borç yapmadıklarına üzüldüler

Market sahibi Osman Cengiz, bir tanıdıklarının aracılığıyla hayırseverin kendilerine ulaştığını söyledi. Bazı kişilerden uzun süreden beri alacaklarını tahsil edemediklerini dile getiren Cengiz, “Defterin fotoğrafını çekip gönderdik. Anında parayı hesabımıza gönderdi. Kim olduğunu bilmiyoruz, sağ olsun. Defteri çizip rafa kaldırdık. Bizden tek isteği marketin camına borcun ödendiğine yönelik afiş oldu. Biz de afişin fotoğrafını aracı aracılığıyla çekip kendisine gönderdik. Borcunu ödemeye gelenler oldu, hem şaşırdılar hem de çok sevindiler. Hatta ‘Keşke biraz daha alışveriş yapmış olsaydık’ diyenler oldu” diye konuştu.

Etiketler

İlgili Makaleler

Türkiye’den deniz yoluyla Avrupa’ya giden kaçak göçmenlerin sayısı son haftalarda üçe katlandı

22 Ağustos 2019

Erdoğan, teyze oğlunu yeniden Danıştay üyesi yaptı

22 Ağustos 2019

Atatürk Orman Çiftliği arazisi için yürütmeyi durdurma kararı: Arazideki ABD Elçiliği inşaatı durabilir

22 Ağustos 2019

TSK’da yeni atamalar: 127 komutanın görev yeri değişti, ordu komutanlıklarına Orgeneral yerine Korgeneral atandı

22 Ağustos 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı