Yeni Zelanda Meclis Başkanı kürsüsünde bebeğe biberonla süt verdi

Yeni Zelanda Meclis Başkanı Trevor Mallard, Meclis kürsüsünde, bir milletvekilinin oturuma getirdiği iki aylık oğluna biberonla süt verdi. Mallard’in hareketi sosyal medyada ilgi gördü.

İşçi Partisi milletvekili Tamati Coffey, bugünkü oturuma Temmuz’da dünyaya gelen oğlu Tutanekai ile katıldı. Tutanekai, öğle sütünü oturum sırasında Mallard’ın kucağında içti. Mallard, Kasım 2017’de de milletvekili Willow Jean Prime’ın üç aylık kızına süt vermişti.

Mallard bebek kucağındayken çekilen fotoğrafı Twitter’da paylaştı ve “Normalde bu kürsüde meclis oturumlarını yönetenler oturur. Ama bugün bir VIP koltuğu benimle paylaştı” dedi ve yeni baba olan milletvekilini kutladı.

Normally the Speaker’s chair is only used by Presiding Officers but today a VIP took the chair with me. Congratulations @tamaticoffey and Tim on the newest member of your family. pic.twitter.com/47ViKHsKkA

— Trevor Mallard (@SpeakerTrevor) August 21, 2019