Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) tarafından hazırlanan Havva Ramadan Cemil belgeselinin gösterimi yapıldı.

Koopbank Genel Müdürlük Konferans Salonu’nda yer alan belgesel gösterimini, Cumhurbaşkanı Tatar ve eşi, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve eşi, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Koopbank yetkilileri, KÖDER üyeleri ve Ramadan Cemil ailesi izledi.

Dernek üyesi ve aynı zamanda Edebiyat Öğretmeni,yazar Gülgün Serdar, belgeselle ilgili Edebiyat Öğretmeni Tuncay Çağatay ile gösterim öncesinde sohbet gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI TATAR: HAVVA RAMADAN CEMİL AİLESİNE İLHAM OLDU, HALKA BÜYÜK HİZMETLER VERDİ

Belgesel gösterimi öncesinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuşma yaparak böyle değerli bir çalışmanın ortaya konulmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve katkı koyanlara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Havva Ramadan Cemil’in ve eşinin Limasol’da verilen varoluş mücadelesindeki önemli rolüne işaret etti. 1974’ten sonra Limasol’da evlerini, mal ve mülklerini bırakan Kıbrıs Türklerinin göç ettiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar; “Hamdolsun ki Kıbrıs Türk halkı, 1974’ten sonra çok daha özgür ve güzel hayat sürmektedir” dedi.

“Mücadele yıllarındaki fedakâr insanlarımıza şükranlarımı ve hürmetlerimi sunmak istiyorum” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Havva Ramadan Cemil’in çok acılar çektiğini ancak dimdik ayakta durmayı başarıp güçlü bir kadın olarak ailesine ilham olduğunu ve Kıbrıs Türk halkına büyük hizmetler verdiğini anlattı.

EKİNGEN : “HAYALİMİZ GENÇLERLE GELECEK ARASINDA DA KÖPRÜ OLMAKTIR”

Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) Başkanı Şenay Ekingen yaptığı konuşmada, yaşama anlam katan Kıbrıslı Türk kadınların öykülerini ve bıraktıkları izleri anlatan belgesellerle geçmişteki değerlerimizi gençlerle buluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

Ekingen, 2020’de pandemi sırasında kurulduğunu söyleyerek, “İlk olmak zordur; cesaret ister. Ama biliyorduk ki ilkler hep ilham verir, öncü olur , örnek olur”dedi.

KÖDER’in üstlendiği misyonu elbirliğiyle, titizlikle, bölüşerek, sevgi ve özveri ile yerine getirmeye çalıştıklarını anlatan Ekingen, “Hayalimiz gençlerle gelecek arasında köprü olmaktır. Hayatımıza değer katan kadınlarımızın öykülerini yazarak, belgesellerini çekerek, fotoğraflarını sergileyerek geçmişimizi gençler ve gelecekle buluşturmaktır” diye konuştu.

Ekingen, belgesellerle kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan ülkeyi nasıl aydınlattıklarını göstermek, günümüze moral- motivasyon ve enerji taşıyarak, özgüven ve üretimi desteklemek istediklerini kaydetti.

DEBBAĞ : GURUR DUYDUK

Ramadan Cemil ailesi adına konuşan Havva Ramadan Cemil’in torunu Ramadan Cemil Debbağ, iz bırakan Kıbrıs Türk kadınlarının hikâyelerini anlatan kısa metrajlı film çekimi kapsamında Havva Ramadan Cemil’in öyküsünün konu alınmasından gurur duyduğunu ifade etti. Debbağ, toplumsal hafıza bakımından belgesellerin önemine işaret ederek, katkı koyanlara teşekkür etti.

BAŞÇERİ: “HİZMETLERİ UNUTULMAYACAK”

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ise yaptığı konuşmada, Limasol’da varoluş mücadelesinde ve 1974 sonrasında Kıbrıs Türk halkı için ortaya koydukları gayretlerle önemli bir aile olan Ramadan Cemil ailesinin temel direği olan Havva Ramadan Cemil’in yaptığı hizmetlerin unutulmayacağı belirtti.