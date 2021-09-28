Dünya
Havaalanı pistindeki kaplumbağa 5 uçağa rötar yaptırdı
Japonya’da en yoğun ikinci havalimanı olan Narita Uluslararası Havalimanı’nda piste giren kaplumbağa nedeniyle 5 uçak gecikmeli olarak kalkış yapmak zorunda kaldı. Uçaklardan birinin kaplumbağa temalı olması ise dikkat çekti.
Japonya’da sabah saatlerinde Narita Uluslararası Havalimanı pistine giren 2 kilogramlık bir kaplumbağa, uçak ve kule arasında kargaşaya neden oldu.
Havalanmaya hazırlanan bir pilot, pistte ağır ağır ilerleyen kaplumbağayı fark edince durumu kuleye bildirdi.
5 uçak, görevlilerin kaplumbağayı pistten almasını beklemek zorunda kalınca uçuşlar 15 dakika gecikmeli gerçekleşti.