Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası’nın başlattığı grev 60 gün süreyle ertelendi

Bakanlar Kurulu, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası’nın Ercan Havalimanı’nda başlattığı grevi 60 gün süreyle erteledi.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan kararla, elzem bir hizmet olan sivil havacılıktaki grevin düzen bozucu özelliği nedeniyle Ercan Havalimanı Hava Trafik Kontrol Şube Amirliğindeki grev kaldırılmış oldu.

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız bugün saat 19.30’dan yarın saat 08.30’a kadar Ercan Kule Kontrol bölümünde grevde olacaklarını açıklamıştı.