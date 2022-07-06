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Hava sıcaklığı sahillerde 32-35, iç kesimlerde 36-39 derece olacak

6 Temmuz 2022






Hava sıcaklığının  önümüzdeki hafta iç kesimlerde genellikle 36-39 derece dolaylarında seyredeceği belirtildi.




Meteoroloji Dairesinin 13 Temmuz’a kadar olan tahminlerine göre, hava genellikle açık ve az bulutlu olacak, 8 ve 9 Temmuz’da sabah yer yer sisli olacak.



En yüksek hava sıcaklığı iç  kesimlerde genellikle 36-39 derece, iç kesimler ve sahillerde ise 32-35 derece dolaylarında olması bekleniyor.

Rüzgarın genellikle Güney ve Batı  yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak eseceği belirtildi.



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6 Temmuz 2022






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