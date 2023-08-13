Hava sıcaklığı normalin 4-6 derece üzerine çıkacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Ağustos 13, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Hava sıcaklığı normalin 4-6 derece üzerine çıkacak

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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 Meteoroloji Dairesi, sıcak hava dalgası uyarısında bulundu.

 Daire tarafından yayımlanan uyarıda, 17 Ağustos Perşembe akşamına kadar, hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 ile 6 derece üzerinde olacağı; en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde, 41-43 derece, sahillerde ise 38-40 derece dolaylarında seyretmesinin beklendiği kaydedildi.


 Arazi ve orman yangınları ile sıcak çarpmasına karşı dikkatli olunması, 12:00-16:00 saatleri arasında tedbir alınmadan güneşe çıkılmaması tavsiye edildi.

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Tags:hava sıcaklığıKKTC
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