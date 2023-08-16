Hava sıcaklığı hafta boyunca 37-40 derece dolaylarında olacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Ağustos 16, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Hava sıcaklığı hafta boyunca 37-40 derece dolaylarında olacak

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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kktc hava durumu sıcaklık 34 derece

 Hava sıcaklığı hafta boyunca 37-40 derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 17 – 23 Ağustos tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava, hafta boyunca az bulutlu olacak.


En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 37 – 40 derece, sahillerde ise 33 – 36 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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Tags:hava durumu
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