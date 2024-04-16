Hava sıcaklığı hafta boyunca 29-32 derece dolaylarında olacak

Meteoroloji Dairesi, 16-22 Nisan tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu paylaştı.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, bölge, alçak basınç sistemiyle ılık ve nisbeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava hafta boyunca açık az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 29 – 32 derece, sahillerde ise 25 – 28 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, perşembe günü ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.