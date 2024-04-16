Hava sıcaklığı hafta boyunca 29-32 derece dolaylarında olacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Nisan 16, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Hava DurumuManşet

Hava sıcaklığı hafta boyunca 29-32 derece dolaylarında olacak

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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sıcaklık 32 derece

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklığının hafta boyunca 29-32 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi, 16-22 Nisan tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu paylaştı.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, bölge, alçak basınç sistemiyle ılık ve nisbeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava hafta boyunca açık az bulutlu olacak.


En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 29 – 32 derece, sahillerde ise 25 – 28 derece dolaylarında  seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, perşembe günü ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

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Tags:hava durumu
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