Hava sıcaklığı bu hafta 37 dereceye kadar çıkacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Nisan 22, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Hava sıcaklığı bu hafta 37 dereceye kadar çıkacak

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Sıcaklık 37 dereceye kadar yükselecek

Hava sıcaklığının 37 dereceye kadar çıkacağı bu hafta, yağmur beklenmiyor.

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre 29 Nisan’a kadar hava parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı iç kesimlerde 34-37 derece, sahillerde ise  27-30 derece dolaylarında seyredecek.


Parçalı az bulutlu geçecek yarın ise sabah saatlerinde sis de görülecek.

Rüzgarın kuzey ve doğu yönlerden genellikle orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esemesi bekleniyor.

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Tags:hava durumu
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