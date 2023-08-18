Hava sıcaklığı 43 dereceye kadar yükselecek - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Ağustos 18, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Hava sıcaklığı 43 dereceye kadar yükselecek

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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hava durumu 43 derece sıcak

Hava sıcaklığı iç kesimlerde 43 dereceye kadar yükselecek.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 19 – 25 Ağustos tarihleri arasında bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.


Hava hafta boyunca açık ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli olacak. En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk yarısı iç kesimlerde 36 – 39 ºC, sahillerde ise 32 – 35 ºC, diğer yarısında ise iç kesimlerde 40 – 43 ºC, sahillerde 36 – 39 ºC dolaylarında seyredecek.     

Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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