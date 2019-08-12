Hava sıcaklığı 38-41 derece dolaylarında olacak sonra 3-4 derece düşecek

Hava sıcaklığı yarın ve perşembe gün 38-41 derece dolaylarında olacak; ardından 3-4 derece düşecek.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 13 – 19 Temmuz tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava hafta boyunca açık az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk iki günü iç kesimlerde 38-41, sonrasında ise 34-37, sahillerde önce 34-37 ardından 30-33 derece dolayında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.