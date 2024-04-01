Hava sıcaklığı 33 dereceye kadar yükselecek - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Nisan 1, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Hava sıcaklığı 33 dereceye kadar yükselecek

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Hava sıcaklığı 33 dereceye kadar yükselecek

Hava yarından itibaren bir hafta boyunca açık ve az bulutlu veya parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı periyodun ilk yarısında 30-33 derece, ikinci yarısında ise 27-30 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesinin son tahminlerine göre bölge, genellikle yüksek basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.


Hava, yarından itibaren gelecek hafta pazartesi gününe kadar açık ve az bulutlu veya parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk yarısında iç kesimlerde 30-33 derece, sahillerde 25-28 derece, ikinci yarısında ise iç kesimlerde 27-30 derece, sahillerde 23-26 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

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Tags:hava durumu
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