Hava sıcaklığı 3 derece düşecek

Hava sıcaklığı yarın 23-26 derece dolaylarında olacak; Cuma günü yaklaşık 3 derece düşecek.



Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 8-14 Mart tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın sabah sisli ardından hafta boyunca bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, yarın iç kesimler ve sahillerde 23 – 26 derece, diğer günlerde ise 20 – 23 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette; Cuma günü ise günü ise kuvvetli, öğleye kadar yer yer fırtınamsı şeklinde esecek.