Hava sıcaklığı 22 dereceye kadar düşecek

Meteoroloji Dairesi, haftalık tahmini hava durumu raporunu açıkladı. Hava sıcaklığı iç kesimlerde 26 dereceye sahillerde 22 dereceye kadar düşecek.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 28 Nisan – 4 Mayıs tarihleri arasında bölge alçak basınç sistemi ile ilk yarısı sıcak, ikinci yarısında ise üst atmosferdeki serin ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, hafta boyunca açık ve az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ilk yarısında 30 – 33 ºC, ikinci yarısında ise 26 – 29 ºC, sahillerde ise ilk yarısında 26-29 ºC ikinci yarısında ise 22-25 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette esecek.

Açıklama şöyle:

28 Nisan – 04 Mayıs 2022 tarihleri arasında bölgemizde beklenen hava durumu: Bölgemizin alçak basınç sistemi ile ilk yarısı sıcak ikinci yarısında ise üst atmosferdeki serin ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir.

Beklenen bu meteorolojik durum nedeniyle bölgemizde hava:

28 Nisan (Pş) : Açık ve az bulutlu,

29 Nisan (Cu): Açık ve az bulutlu zamanla parçalı bulutlu,

30 Nisan (Ct) : Parçalı ve az bulutlu,

01 Mayıs (Pz) : Açık ve az bulutlu,

02 Mayıs (Pt) : Parçalı çok bulutlu,

03 Mayıs (Sa): Açık ve az bulutlu

04 Mayıs (Ça): Açık ve az bulutlu geçmesi beklenmektedir.

En yüksek hava sıcaklığı : İç kesimlerde ilk yarısında 30 – 33 ºC ikinci yarısında ise 26 – 29 ºC ,Sahillerde ise ilk yarısında 26-29 ºC ikinci yarısında ise 22-25 ºC seyretmesi beklenmektedir.

Rüzgar : Genellikle Kuzeyli yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.