Hava Durumu: Soğuk ve nemli hava geliyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Ocak 24, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Hava Durumu: Soğuk ve nemli hava geliyor

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Soğuk ve nemli hava geliyor

Ülkenin, yarından itibaren önce serin ve nemli, daha sonra ise soğuk ve nemli hava kütlesinin etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, hava yarın parçalı ve çok bulutlu olacak yer yer sağanaklar görülecek, Cuma parçalı bulutlu ve yer yer sağanakların görüldüğü hava etkili olacak, Cumartesi parçalı bulutlu, Pazar parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak yağmurlu olacak.


Pazartesi parçalı ve çok bulutlu hava durumunun yanında yer yer sağanaklar etkili olacak, yağmurlu hava yerini Salı parçalı çok bulutlu ve Çarşamba da az bulutlu havaya bırakacak.

En yüksek hava sıcaklıkları önceleri iç kesimler ve sahillerde 16 -19 sonraki günler 12-15 derece santigrat dolaylarında seyredecek, rüzgâr genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esecek.

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Tags:hava durumusoğuk hava
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