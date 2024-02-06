Hava Durumu: Bu hafta yağmur beklenmiyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Şubat 6, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Hava Durumu: Bu hafta yağmur beklenmiyor

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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hava durumu yağmur beklenmiyor

Meteoroloji Dairesi, 12 Şubat’a kadar yağmur beklenmediği tahmininde bulundu.

 


Daire’nin 12 Şubat’a kadar olan tahminlerine göre hava genellikle parçalı bulutlu olacak, 7 ve 8 Şubat sabahları yer yer sisli olacak.

 

En yüksek hava sıcaklıklarının genellikle iç kesimlerde ve  sahillerde, periyodun ilk günleri 20-23 derece, diğer günleri ise 16-19 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

 

Rüzgar periyodun ilk günleri güney ve batı, diğer günleri ise kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

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