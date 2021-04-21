Hava açık ve az bulutlu olacak

Meteoroloji dairesi hava durumu raporuna göre ülkemizde hava açık ve az bulutlu geçecek.

Meteoroloji dairesi 22-28 Nisan tarihlerini kapsayan hava durumu raporuna göre ülkemizde hava açık ve az bulutlu geçecek.

Rapora göre en yüksek sıcaklığın iç kesimlerde ve sahillerde periyodun ilk yarısında 26-29 derece ikinci yarısında ise 30-33 derece dolaylarında olması bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvete esmesi bekleniyor.