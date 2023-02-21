Hatay’da deprem: 6 kişi hayatını kaybetti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 20.04’te Hatay’ın Defne ilçesinde gerçekleşti.

Çevre illerde de hissedilen 6,4 büyüklüğündeki deprem, 16,7 kilometre derinlikte oldu.

Deprem sonrası 32 artçı yaşandı

AFAD’dan yapılan açıklamada, “Hatay ili Defne ilçesinde saat 20.04’te 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrası, en büyüğü 5,8 olmak üzere 32 artçı deprem yaşanmıştır. Deprem nedeniyle 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İlk belirlemelere göre enkaz altında kalan vatandaşlarımızın olduğu bilgisi alınmıştır.” denildi.

Bölgede, Hatay, Afyonkarahisar, İzmir, İstanbul, Sakarya, Erzurum, Samsun, Diyarbakır, Adana, Van, Kayseri, Denizli, Balıkesir, Artvin, Bartın, Uşak İl AFAD ekipleri, 112 Acil, itfaiye, JAK, PAK, CEKUT ve STK ekiplerince enkaz altında kalanlara yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “112 Acil’e 42 ihbar geldiği bilgisi alınmıştır. İhbarlar neticesinde 213 vatandaşımız çevredeki çeşitli hastanelere nakledilmiştir. Bölgede arama tarama çalışmaları devam ediyor. Gelişmeleri takip ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Sağlık Bakanı Koca: 294 yaralımız var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Hatay’da bu gece yaşadığımız iki depremde 294 yaralımız var. 18’inin durumu maalesef ağır, ilk tıbbi müdahalenin ardından Adana ve Dörtyol’a hava ve kara yoluyla nakilleri yapıldı. Tüm ilçelerimizdeki sahra hastaneleri hastalarımız için gerekli hizmeti vermeye aynen devam ediyor.” bilgisini paylaştı.

Yıkılan apartmanın enkazında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Hatay’da depremde yıkılan binanın enkazında kalan 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından Antakya ilçesi Gazi Mahallesi Şehit Murat Nuraydın Caddesi’ndeki bina yıkıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören binadan eşya çıkarmaya çalışan ve nakliyeci oldukları anlaşılan 4 kişi, yıkıntılar arasında kaldı.

Bölgeye sevk edilen AFAD, PAK ve UMKE ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı.

Depremin ardından kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da çalışmaları yerinde inceleyerek ilgililerden bilgi aldı.

Yaralı kurtarılan Savaş Cüneyidioğlu, sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.

Olayda yaşamını yitiren Server ve Hüseyin Cüneyidioğlu (22) ile Misbah Hallak’ın cesetleri ise yıkıntıların altından çıkarılarak morga götürüldü.

Kardeşinin kurtarılmasını beklerken fenalaştı

Nakliye firması çalışanı Selman Hallak, AA muhabirine, deprem sırasında yıkılan binadaki eşyaları taşıdıklarını söyledi.

Kendisinin sarsıntı anında aracı getirmek için binadan uzaklaştığını anlatan Hallak, “4 kişi evden eşya taşıyordu. 1 kişi enkazdan çıkarılıp hastaneye götürüldü.” dedi.

Bu arada, enkaz altında kalan kardeşinin çıkarılmasını beklerken fenalaşan Yahya Hallak’a, UMKE ekipleri müdahale etti.

Ekipler, 3 kişinin cansız bedenlerine ulaşmalarının ardından enkazdaki arama kurtarma çalışmasını sonlandırdı.