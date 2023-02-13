Hatay'da 175. saatte mucize: Naide Umay, enkazdan sağ olarak çıkarıldı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Şubat 13, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
ManşetTürkiye

Hatay’da 175. saatte mucize: Naide Umay, enkazdan sağ olarak çıkarıldı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Hatay’da göçük altında kalan Naide Umay, depremin 175’inci saatinde göçük altından sağ olarak çıkartıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Hatay’da göçük altında kalan Naide Umay, depremin 175’inci saatinde göçük altından sağ olarak çıkartıldı.

Enkazdan çıkarılan Naide Umay, arama kurtarma ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.


Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği illerin başında gelen Hatay’dan mucize bir haber daha geldi.

Saatlerce enkaz altında kalan Umay, arama kurtarma ekipleri tarafından 175 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

Umar, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Antakya’da 175. saatte Umay kurtarma ekiplerimizin çalışmasıyla enkazdan sağ olarak kurtarıldı.” paylaşımını yaptı.

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Tags:175. saatdepremMucizenaide umay
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