Hatay yangınından yansıyan fotoğraflar

Hatay’ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını İskenderun ve Arsuz ilçelerine sıçradı. Dün yanan alanlardan bugün yeniden alevler yükseldi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen ve evlere kadar gelen alevler nedeniyle vatandaşlar evlerinden ayrılmak zorunda kaldı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın için endişeli bekleyiş sürerken Hatay Valiliği’nden “Yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili gözaltına alınan şahıslar olup konuyla ilgili soruşturma devam etmektedir” açıklaması geldi. İşte vatandaşların korku dolu anlar yaşadığı Hatay’daki yangından yansıyan fotoğraflar…

Hatay’ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını, İskenderun ve Arsuz ilçelerine doğru ilerledi.

Söndürme çalışmaları süren yangına şiddetli rüzgar nedeniyle havadan güçlükle müdahale ediliyor.

Yangının yerleşim yerlerinin bulunduğu alana yayılmasının ardından yanlarına çocuklarını da alan aileler, bölgeden kaçarak alevlerden uzaklaştı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Twitter üzerinden Hatay’a geçmiş olsun diyerek İskendurun Başsavcılığınca çok yönlü soruşturma sürdürüldüğünü belirtti.

Hatay Valiliği’nden yapılan açıklamada ise, “Yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili gözaltına alınan şahıslar olup konuyla ilgili soruşturma devam etmektedir. Henüz sabotaj ile ilgili kesin bir bilgiye ulaşılamamıştır” denildi.