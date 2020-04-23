Hatay: Özersay sözünü tuttu

Havadis yazarı Mete Hatay sosyal medya hesabından Güney’de kalan ve Kuzey’e geçemeyen Karpazlı ailelerin bir kısmına izin verildiğini açıkladı.

Ailevi nedenlerden dolayı bir süredir Güney’de kalmış olan bazı Karpazlı ailelerin dönüş için zorluk yaşadığının bilinmekte olduğunu hatırlatan Hatay, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın dünkü Bakanlar Kurulu’nda konuyu gündeme getirdiğini ve bugün ailelerin 14 günlüğüne Karantina Merkezine alındığını açıkladı.

Hatay’ın açıklaması şöyle:

Ailevi nedenlerden dolayı bir süredir Güney’de kalmış olan bazı Karpazlı ailelerin dönüş için zorluk yaşadığı bilinmekteydi. Bu ailelerden bazılarının Karpaz’a dönüşü için izin çıktı!! Mevzubahis kişiler bir süredir yetkililerden dönüş için izin istemekteydi. Hatta bu konu Damla Dabis Özel’in Mayıs TV’deki programında canlı yayında tartışılmıştı. Damla da konuyu Dışişleri Bakanı Özersay’a ulaştırmış ve ondan konuyla ilgileneceği sözü vermişti. Ve gerçekten de bir haftalık uğraştan sonra sözünü tuttu sayın Özersay. Buradan teşekkür ederiz. Aile bugün 14 günlüğüne Karantina Merkezine alındı. Dün Dış İşleri Bakanı Özersay tarafından Bakanlar Kurulundan götürülen konu tatlıya bağlandı. Güzel haber Karpaz’daki yakınlar arasında da sevinç yarattı..