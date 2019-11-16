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Hatanın nedeni “bilgisayar”

16 Kasım 2019
10 binlerce TL harcanarak süslenen tören alanında, konuşmaların önünde yapıldığı panoda tarihin yanlış yazılması görenler tarafından ciddiyetsizlik olarak değerlendirildi.  “36. YIL 15 Kasım 2018”

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında 36. YIL ’15 Kasım 2018′ yazan panoyu hazırlayan Er Reklam, hata nedeniyle kamuoyundan özdür diledi

KKTC’nin 36. Kuruluş Yıldönümü kutlamaları çerçevesinde törenlerde kullanılan bir platforumda ’15 Kasım 2018′ yazmasına ilişkin olarak, platforumu hazırlayan Er Reklam özür açıklamasında bulundu.

Er Reklam adına Deniz Demircioğlu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

‘Öncelikle tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramını kutlarım,Şirketimiz uzun yıllardır 20 Temmuz ve 15 Kasım törenlerimizin işlerini yapmaktadır, bu yılki tören için de sabit selamlama ve Cumhurbaşkanımızın konuşma platform işleri tarafımızca yapılmıştır.Bu tören için hazırlanan tüm logo ve görseller de hem devlet yetkilileri hem de bizim tarafımızdan kontrol edilmektedir. Kontrol sonrası verilen onay ile beraber işlemler yapılmaktadır.Yapılan tüm işlerde 2019 tarihli logo ve gözükmekte olup bahse konu görseldeki logo da 2019 tarihi ile hazırlanmıştır, Üretim sırasında bilgisayar kaynaklı bir arızadan dolayı kapatılan eski tarih üste çıkmıştır,Yapılan hatadan dolayı en çok üzülen logoyu hazırlayan şahsım ve tüm işleri eksiksiz ve zamanında hazırlamaya çalışan personelimiz olmuştur.Durumu kamuoyu ile paylaşır oluşan durumdan dolayı herhangi bir art niyet aranmamasını diler, derin üzüntü duyduğum bu konu ile ilgili özürlerimi kamuoyu ile paylaşırım.’

 



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