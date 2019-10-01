Hastanenin 3. Etap Projesi ile ilgili toplantı yapıldı

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin öncülüğünde Güzelyurt Hastanesi 3. Etap Projesi ile ilgili toplantı gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık yetkilileri, Planlama İnşaat Dairesi ve mimari projeyi revize etme yönünde çalışma yürüten mimar ve yetkililerin katıldığı, Bakanlıkta gerçekleştirilen toplantıda, Güzelyurt Hastanesi 3. Etap Projesindeki detaylar masaya yatırıldı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Güzelyurt halkına yaraşır bir hastanenin hayata geçmesinin hedefleri arasında olduğunu vurgulayarak, Güzelyurt’un böyle bir hastaneyi çok çok önceden hak etmiş bir ilçe olduğunu, en kısa sürede hayata geçmesi için kolları sıvadıklarını vurguladı.