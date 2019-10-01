Darp davası ağır ceza mahkemesine taşındı

Darp davasında B.A ve korumaları V.K. ile O.Ö yaralama, vahim zarar ve ciddi darp suçlarından 6 davadan itham edildi.

Sanıklar, haklarındaki ithamların hiçbirini kabul etmedi.

İthamın ardından dava , Yargıç Füsun Cemaller Başkanlığında, Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad ve Yargıç Mine Ozankaya’dan oluşan Girne Ağır Ceza Mahkemesi heyeti huzurunda görüşülmeye başlandı.

Davada bugün, olay günü, olayın meydana geldiği restaurantın yanında yer alan bir işletmenin güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüler izlendi, 4 tanık dinlendi ve mahkemeye 4 adet emare sunuldu.

Davanın Girne Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesine 3 Ekim Perşembe günü 10.30’da devam edilecek.