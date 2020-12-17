Hastanede çok sayıda çalışan temaslı

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde çalışan Olgun Minare’nin test sonucunun pozitif çıkmasının ardından temaslı kişilere çağrı yapıldı.

Dünkü test sonucu pozitif çıkan hastane işçisi Olgun Minare, mesai arkadaşlarından birinin 2 gün önceki doğum günü pastasının kesilişine katıldığı ve çok sayıda temaslı olduğu öğrenildi. Hastanede yapılan doğum günü partisine katılanlar arasında yer alan ve koronavirüs testi pozitif çıkan kişinin temaslıları karantinaya alınacak.

Temaslılarına çağrı yaptı

Olgun Minare ismindeki işçi 11 Aralık 2020 tarihinde yaptırdığı test negatif çıkmıştı. Ancak dünkü test sonucu pozitif çıkınca sosyal medya hesabından bunu duyurdu.

Olgun Minare şu paylaşımı yaptı:

“Sevgili dostlarım covit 19 testim pozitif çıkmıştır. Lütfen 11 .12.2020 tarihinden itibaren benimle görüşen aynı ortamda bulunan ve kendisine ulaşılmayan arkadaşlarım dostlarım 1102 nolu numaradan temas birimini aramalarını rica ederim”