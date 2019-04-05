Haspolat’taki çalışmalar için bediyeler güç birliği yaptı

Sel baskını yaşayan Haspolat’ta, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmalara bugün 10 belediye de destek verdi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı aşırı yağışlardan etkilenen Haspolat’ta LTB’nin ilk andan itibaren tüm ekipleriyle hem Haspolat’a hem de sorun yaşayan diğer bölgelere müdahale ettiğini belirterek yaklaşık bir haftadan beridir bölgede çalışma yaptıklarını söyledi.

11 BELEDİYEDEN DESTEK

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, LTB’nin Haspolat’taki çalışmalara bugün Akdoğan, Lapta, İskele, Geçitkale, Gönyeli, Değirmenlik, Beyarmudu, Mehmetçik, Paşaköy ve Güzelyurt Belediyelerinden ekiplerinde destek verdiğini ve bu desteğin anlamının çok büyük olduğuna vurgu yapan Harmancı, desteklerinden dolayı tüm belediye başkan ve çalışanlarına teşekkür etti.