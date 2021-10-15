Haspolat’ta korkutan kaza

Haspolat’ta LU 832 plakalı araç sahibi 30 yaşındaki Meral dikkatsizliği sonucu kavşakta duramayarak karşısından gelen SJ 451 plakalı araca çarptı. Kaza sonucu hafif yaralanan araç sürücüleri hastaneye kaldırıldı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün, saat 17:45 raddelerinde, Haspolat’da. Dr. Fazil Küçük Caddesi üzerinde, Bata istikametinden Doğu istikametine yönetimindeki LU 832 plakalı araç ile dikkatsiz bir şekilde seyreden Dikmen’de sakin Turan MERAL (E-30,kktc’de Elektrik Teknisyeni) trafik levha ve işaretlerine riayet etmeyip kavşakta duramayarak Bülent Ecevit Caddesine giriş yapacağı esnada güney istikametinden Kuzey istikametine yönetimindeki SJ 451 plakalı araç ile seyreden Lefkoşa’da sakin Üzeyir Altuntaş (E-47,KKTC,işletmeci ) aracının önünü tıkaması sonucu hafif yaralanma ye hasarla neticelenen bir trafik kazası meydana gelmiştir . Kaza sonucu 832 plakalı araç Sürücüsü Turan Meral ve SJ 451 plakalı araç sürücüsü Üzeyir ALTUNTAŞ kaza mahalline gelen ambulans ile LDH Acil servisine kaldırılarak müşahade altına alınmıştır