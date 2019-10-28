Kıbrıs

Haspolat’ta kavga: 1 yaralı!

28 Ekim 2019

Dün gece Haspolat’ta yaşanan kavga sonucu 4 kişinin tutuklandığı belirtildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şu şekilde:

27.10.2019 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Haspolat’ta ortak kullandıkları su hattının kesilmesi sebebiyle aralarında çıkan tartışma sonucunda, A.U. (E-45) ve B.U.(K-37) bir taraf olup M.B.M.A.(E-25) ve M.A.E.A.(E-24) diğer taraf olmak üzere birbirlerinin vücutlarına elleri ve ayakları ile gelişi güzel vurup kavga ettikleri sırada, A.U. tasarrufunda bulunan el feneri ile M.B.M.A.’nın yüzüne vurmak suretiyle adı edilenin sol elmacık kemiğini kırılmasına sebep olmuştur.

Olayda yaralanan M.B.M.A. kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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