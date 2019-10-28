Belçika tarihinde ilk kadın başbakan

Belçika Başbakanı Charles Michel, 1 Aralık’ta Avrupa Konseyi Başkanlığı’nı üstleneceği için, gelecek hafta görevi 44 yaşındaki 4 çocuk annesi Sophie Wilmes’e bırakacak.

Mevcut Başbakan Michel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada yerine Valon bölgesinden liberal politikacı Sophie Wilmes’in getirildiğini duyurdu.

Wilmes, Belçika’da federal düzeyde başbakan koltuğuna oturacak ilk kadın olarak tarihe geçti.

Ekonomik ve finansal danışmanlık yapan Sophie Wilmes, Uccle kentinde belediye meclisi üyesi olarak politikaya başladı. 2013 yılında Liberal Parti’nin Brüksel’deki lideri olan kadın politikacı, 2014 yılında federal parlamentoya girdi.

Wilmes, 2015 yılında Herve Jamar’ın istifasıyla boşalan Bütçe Bakanlığı’na getirilmişti.