Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ve Demokrat Parti’nin UBP– DP-YDP koalisyon hükümetine güvenoyu vermeme kararının ardından UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu açıklamalarda bulundu. Hasipoğlu “Daha dün icraat hükümeti olacağız diyenler bugün hükümetten çekilme kararı alıyorlar. “dedi.

Hasipoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

” Daha dün icraat hükümeti olacağız diyenler bugün hükümetten çekilme kararı alıyorlar.

Bu karara saygı duymamız mümkün değildir.Hükümet olmak sorumluluk İster, ciddiyet ister . Ülkemizin içerisinde bulunduğu sorunlara rağmen, halkımızı ve bizi yarı yolda bırakmak , samimi bir yaklaşım değildir. Gerek elektrikte, gerekse diğer ürünlerde hayatı ucuzlatmak için ciddi adımlar atmaya başlamışken , maliyenin kasasına ciddi bir gelir gelmeye başlayacak iken, ülkeyi hükümetsiz bırakmayı anlamak mümkün değildir . Hali hazırda imzalı üç Metin zaten vardır: koalisyon protokolü , hükümet programı ve Türkiye Cumhuriyeti ile imzalaman protokol .Ateşten gömleği giyip iş Bu metinlerde yazılanları icraata koymak yerine ,4 . Bir anlaşma imzalanmasını talep edilmesi işgüzarlıktır, hükümetten kaçmak için bahanedir . UBP’ne kimse şart koyup ortaklık yapamaz .

Biz UBP olarak görevden ve sorumluluktan kaçmadık, kaçmayacağız

İvedi bir şekilde MYK ve Parti meclisimizi toplayıp Önümüzdeki alternatifleri değerlendireceğiz..”