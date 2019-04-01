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Hasar tespit çalışmaları başladı

1 Nisan 2019

Ülkemizi etkisi altına yoğun yağışlardan olumsuz etkilenen Taşkent, Güngör ve Dikmen bölgelerindeki arazilerde incelmelerde bulunuldu.

Genel Tarım Sigortası Fonu hasar tespit çalışmalarını en kısa sürede tamamlayıp, zararların gecikmeden tazmin edilmesi için harekete geçti.

Bu çerçevede Genel Tarım Fonu Sigortası Müdürü İpek Kızılduman, Tarım Dairesi Müdürü Kuntay Vurana ve Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle üç bölgede dolunun tahıl ürünlerinde yol açtığı zararı yerinde tespit etti.

Her üç bölgede de üreticilerle biraya gelinerek görüş alışverişinde bulunuldu. Değerlendirme toplantılarının ardından, yağışlardan olumsuz etkilenen araziler, üreticilerle birlikte incelendi.

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