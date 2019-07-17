Hasan Yaşakurt Yunanistan’daki çocuğa umut ışığı oldu

Kemal Saraçoğlu Vakfı donör arşivine geçtiğimiz yıllarda tükürük örneği vererek kayıt yaptıran Hasan Yaşakurt, ilik nakli bekleyen bir çocuğa kök hücre bağışında bulunarak hayata ikinci kez başlayabilmesi için
umut oldu.
Donör Hasan Yaşakurt, 16 Temmuz 2019, Salı günü hiç tanımadığı, Yunanistan’da bulunan bir çocuğa kök
hücre bağışında bulunarak, çocuğa ve ailesine umut ışığı olmuştur.
Donör Hasan Yaşakurt yaptığı bu anlamlı bağış ile ilgili verdiği demeçte, kendisinin hiç tanımadığı bir çocuk
ile uyum göstermesine ve donör olacağını ilk öğrendiği andan itibaren tamamen gönüllü olarak işlemi
gerçekleştirdiğini bildirmiştir. Donör Yaşakurt “kök hücre naklinin kimseyi korkutmaması gerektiğini ve tek
isteğinin, Yunanistan’da kanser tedavisi gören çocuğun biran önce sağlığına kavuşması olduğunu” da
sözlerine eklemiştir.
Kemal Saraçoğlu Vakfı Koordinatör Yardımcısı Servet Özeralp yaptığı açıklamada, bu anlamlı bağışı için
donör Hasan Yaşakurt’a sonsuz teşekkürlerini iletti. Ve ayrıca Özeralp, donörün mensubu olduğu Mağusa
Tıp Mekezi’ne bu süreçte donöre sağladığı kolaylıklar ve vakfımıza her zaman verdiği desteklerden ötürü
minnettar olduklarını vurgulayarak sözlerine son verdi.
Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı kurulduğu günden bu yana yürüttüğü gönüllü
donör bağış kampanyalarıyla yaklaşık 45.000 kişiden ücretsiz olarak kan ve tükürük örneği almış ve alınan
bu örneklerden 65 kişi kök hücre ve ilik bağışında bulunmuştur.
Eğer siz de kemik iliği donör kaydı yapmak isterseniz, 18-45 yaş arası, KKTC Kimlik Kartı’na sahip, daha
önce bu amaç için örnek vermemiş sağlıklı bir birey olmanız yeterlidir.
Daha önceki yıllarda bu amaç için örnek vermiş bireylerin tekrardan örnek vermesine gerek olmamaktadır.
Dünya İlik Bankası için kayıtlar KKTC’de, Lefkoşa Mahkemeler Karşısı’nda bulunan Kemal Saraçoğlu
Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’ndan, Mağusa ve İskele bölgesinde Tıp Merkezleri’nden,
Girne’de Tunççevik Hastanesi ve Talat Tıbbi Tahlil Laboratuvarı’ndan, alınmaktadır.
Daha fazla bilgi için www.kemalsaracoglu.org olan vakıf web sitesi ziyaret edilebilir veya +90 (392) 227
0616-17 numaralı telefonlardan vakıf yetkilisine ulaşabilirsiniz.