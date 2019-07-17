Hasan Yaşakurt Yunanistan’daki çocuğa umut ışığı oldu

Kemal Saraçoğlu Vakfı donör arşivine geçtiğimiz yıllarda tükürük örneği vererek kayıt yaptıran Hasan Yaşakurt, ilik nakli bekleyen bir çocuğa kök hücre bağışında bulunarak hayata ikinci kez başlayabilmesi için

umut oldu.

Donör Hasan Yaşakurt, 16 Temmuz 2019, Salı günü hiç tanımadığı, Yunanistan’da bulunan bir çocuğa kök

hücre bağışında bulunarak, çocuğa ve ailesine umut ışığı olmuştur.

Donör Hasan Yaşakurt yaptığı bu anlamlı bağış ile ilgili verdiği demeçte, kendisinin hiç tanımadığı bir çocuk

ile uyum göstermesine ve donör olacağını ilk öğrendiği andan itibaren tamamen gönüllü olarak işlemi

gerçekleştirdiğini bildirmiştir. Donör Yaşakurt “kök hücre naklinin kimseyi korkutmaması gerektiğini ve tek

isteğinin, Yunanistan’da kanser tedavisi gören çocuğun biran önce sağlığına kavuşması olduğunu” da

sözlerine eklemiştir.

Kemal Saraçoğlu Vakfı Koordinatör Yardımcısı Servet Özeralp yaptığı açıklamada, bu anlamlı bağışı için

donör Hasan Yaşakurt’a sonsuz teşekkürlerini iletti. Ve ayrıca Özeralp, donörün mensubu olduğu Mağusa

Tıp Mekezi’ne bu süreçte donöre sağladığı kolaylıklar ve vakfımıza her zaman verdiği desteklerden ötürü

minnettar olduklarını vurgulayarak sözlerine son verdi.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı kurulduğu günden bu yana yürüttüğü gönüllü

donör bağış kampanyalarıyla yaklaşık 45.000 kişiden ücretsiz olarak kan ve tükürük örneği almış ve alınan

bu örneklerden 65 kişi kök hücre ve ilik bağışında bulunmuştur.

Eğer siz de kemik iliği donör kaydı yapmak isterseniz, 18-45 yaş arası, KKTC Kimlik Kartı’na sahip, daha

önce bu amaç için örnek vermemiş sağlıklı bir birey olmanız yeterlidir.

Daha önceki yıllarda bu amaç için örnek vermiş bireylerin tekrardan örnek vermesine gerek olmamaktadır.

Dünya İlik Bankası için kayıtlar KKTC’de, Lefkoşa Mahkemeler Karşısı’nda bulunan Kemal Saraçoğlu

Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’ndan, Mağusa ve İskele bölgesinde Tıp Merkezleri’nden,

Girne’de Tunççevik Hastanesi ve Talat Tıbbi Tahlil Laboratuvarı’ndan, alınmaktadır.

Daha fazla bilgi için www.kemalsaracoglu.org olan vakıf web sitesi ziyaret edilebilir veya +90 (392) 227

0616-17 numaralı telefonlardan vakıf yetkilisine ulaşabilirsiniz.